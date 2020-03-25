25 Март 2020 2020-03-25T19:25:22+03:00

Бывшая участница «Уральских пельменей» попросила проявить максимум ответственности за себя и своих родных

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Юлия Михалкова ушла в режим самоизоляции из-за коронавируса и призвала оставаться дома своих подписчиков в Instagram. Бывшая участница «Уральских пельменей» попросила проявить максимум ответственности за себя и своих родных и посидеть дома одну-две недели. В это время ведущая советует читать, учиться и смотреть фильмы. К написанию такого поста, Юлию Михалкову натолкнуло решение президента РФ Владимира Путина сделать следующую неделю нерабочей.

- Повод не радостный – угроза распространения COVID-19. Сегодня нам кажется, что она – угроза - есть, но где-то та-а-ам, в далеких странах, в телевизоре и репостах соцсетей. И даже не верится, что вирус может коснуться каждого из нас, - написала Юлия Михалкова в Instagram.

Экс-пельмешка добавила, что считает самоизоляцию лучшим способом выйти из этой истории с коронавирусом без потерь.

ИСТОЧНИК KP.RU