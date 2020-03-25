В Екатеринбурге для детей, находящихся на карантине, заработал онлайн-лагерь

25 Март 2020 2020-03-25T18:46:29+03:00

Участие в нем могут принять школьники от 7 до 17 лет

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В Екатеринбурге для детей, находящихся на карантине из-за коронавируса, заработал онлайн-лагерь «По домам». Участие в нем могут принять школьники от 7 до 17 лет. Необычный лагерь открыл Дом детства и юношества Кировского района. Ребятам предлагают принять участие в виртуальных мастер-классах, творческих заданиях, вебинарах и флешмоб-зарядках.

- Важно, чтобы наше юное поколение в период вынужденной изоляции дома не утратило желания получать новые знания и умения, а продолжало развиваться как в интеллектуальном, так и в творческом плане. И мы, взрослые, должны им в этом помочь, - рассказал Александр Высокинский.

Юные екатеринбуржцы уже поучаствовали в кулинарном мастер-классе. Педагоги детского учебного кафе «Пчелка» Яна Уварова и Александра Газизова показали, как приготовить на завтрак манные биточки. Участники в качестве задания на дом прислали организаторам мастер-класса фотоотчёты.

Задания для школьников выкладываются в группе лагеря ВКонтакте. В конце лагерной смены самые активные ребята будут отмечены и награждены почётными и памятными призами.

ИСТОЧНИК KP.RU