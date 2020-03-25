25 Март 2020 2020-03-25T18:12:38+03:00

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Строительство развязки ЕКАД с федеральной трассой М5 «Урал» начнется в 2020 году. Завершить строительные работы на ЕКАД планируют к концу 2022 года. Развязка завершит третий пусковой комплекс трассы и замкнет обход Екатеринбурга в кольцо. Об этом рассказал начальник управления автомобильных дорог Свердловской области Вячеслав Данилов.

- Согласно контракту, строительство дороги должно завершиться до 2024 года. У нас есть все необходимые ресурсы, чтобы выполнить работы раньше, - рассказал Вячеслав Данилов. - То, что третий пусковой комплекс вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», позволяет нам рассчитывать на поступление дополнительных федеральных средств.

Сейчас на трассе идет подготовка для работ по укладке дороги в следующем году. На объекте работает сразу три подрядные организации на нескольких участках. Строящийся участок будет шестиполосным. А чтобы увеличить срок службы и износостойкость дорожного покрытия на отрезке дороги положат слой плотного асфальтобетона с добавлением резиновой крошки.

Кроме того на участке дороги установят шумозащитные экраны и бетонные ограждения. После того как ЕКАД будет закольцован из города можно будет вывести транзитный транспорт и снизить экологическую нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU