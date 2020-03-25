В столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров

25 Март 2020 2020-03-25T17:03:20+03:00

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В России из-за эпидемии коронавируса введены серьезные ограничения по авиасообщению с другими странами, да и поезда теперь за границу не ходят. Такая ситуация спровоцировала столпотворение мигрантов в аэропортах Москвы. Люди не могут вылететь на родину на протяжении нескольких дней. Больше всего досталось выходцам из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, пишет "Комсомольская правда".

Среди застрявших пассажиров не только мужчины, но и женщины с детьми, часть из которых падала в обморок от голода. Причина такой ситуации, не только в том, что Россия ограничила авиасообщение с соседними странами. Узбекистан, к примеру, тоже закрыл транспортные границы, а Москва, наоборот, дала добро на вывоз граждан соседних республик. Просто среднеазиатские республики пока не готовы принять такое количество собственных граждан.

В Киргизии введен режим чрезвычайной ситуации. Всех прибывших отправляют на двухнедельный карантин. Больниц не хватает, под них сейчас переформатируют помещения учебных учреждений.

Тем, кто застрял в аэропортах, старается помогать диаспора. Наиболее сложная ситуация сейчас у граждан Таджикистана и Узбекистана, которые попытались проехать через границу и вернуться обратно, чтобы «обнулить» срок пребывания в России.

ИСТОЧНИК KP.RU