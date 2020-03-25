2020-03-25T15:01:20+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: людям старше 65 лет выдадут больничный, чтобы они могли сидеть дома

Региональные власти рекомендуют им перейти на домашнюю изоляцию
Данил СВЕЧКОВ
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Пока в Свердловской области подтверждено лишь 13 случаев заболевания коронавирусом.Пока в Свердловской области подтверждено лишь 13 случаев заболевания коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Свердловская область, как и весь мир, продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Так, на брифинге по итогам заседания регионального оперативного штаба по профилактике болезни сегодня озвучили новую меру. Затрагивает она тех уральцев, кто старше 65 лет.

- Приняты дополнительные меры по противодействию коронавирусу, - отметил Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Это рекомендация всем лицам старше 65 лет находиться в условиях домашней изоляции. Мы взяли эту категорию граждан, потому что они в большей степени подвержены осложнениям от болезни. Лучше максимально оградить их от возможности заразиться.

Как отметили в оперативном штабе, волонтеры будут помогать этим людям покупать лекарства и продукты. Кроме того люди старше 65 лет смогут дистанционно получить больничные листы, чтобы не было проблем из-за пропуска на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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