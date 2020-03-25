Министр здравоохранения РФ: курить и пить во время эпидемии коронавируса – опасно!
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о степени готовности отечественной медицины к пандемии коронавируса и реальной опасности распространения заболевания. Речь об этом шла в программе «Право на справедливость» на 1-м канале.
По словам главы федерального Минздрава, ситуация с распространением коронавируса – это стресс для любой системы здравоохранения из-за своей беспрецедентности. Однако система отечественного здравоохранения готова к такой ситуации. Об этом пишет "Комсомольская правда".
- Правительство сделало шаги, позволившие России не превратиться в красное пятно за короткое время, - говорит Михаил Мурашко.
Сегодня мир столкнулся с вирусом, к которому у людей нет специфического иммунитета. Также нет универсального лекарства, которое бы помогло решить проблему одномоментно. Поэтому сейчас самое главное – остановить распространение коронавируса, отметил министр.
- Мест в больницах хватит, оборудования тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв, в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ, - говорит глава Минздрава Михаил Мурашко.
Однако ситуация может серьезно усложниться, если одновременно заболеет большое количество граждан. Главное, по словам министра, правильно вести себя.
- Сейчас очень опасен алкоголь. Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело, - говорит Михаил Мурашко.
Особенно трепетно нужно относиться к своему здоровью людям пожилого возраста. Однако об опасности нужно помнить всем россиянам.
ИСТОЧНИК KP.RU