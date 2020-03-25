Министр здравоохранения РФ: курить и пить во время эпидемии коронавируса – опасно!

25 Март 2020 2020-03-25T14:58:02+03:00

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о степени готовности отечественной медицины к пандемии коронавируса и реальной опасности распространения заболевания. Речь об этом шла в программе «Право на справедливость» на 1-м канале.

По словам главы федерального Минздрава, ситуация с распространением коронавируса – это стресс для любой системы здравоохранения из-за своей беспрецедентности. Однако система отечественного здравоохранения готова к такой ситуации. Об этом пишет "Комсомольская правда".

- Правительство сделало шаги, позволившие России не превратиться в красное пятно за короткое время, - говорит Михаил Мурашко.

Сегодня мир столкнулся с вирусом, к которому у людей нет специфического иммунитета. Также нет универсального лекарства, которое бы помогло решить проблему одномоментно. Поэтому сейчас самое главное – остановить распространение коронавируса, отметил министр.

- Мест в больницах хватит, оборудования тоже достаточно. И докупается еще, чтобы иметь резерв, в стране 47 тысяч аппаратов ИВЛ, - говорит глава Минздрава Михаил Мурашко.

Однако ситуация может серьезно усложниться, если одновременно заболеет большое количество граждан. Главное, по словам министра, правильно вести себя.

- Сейчас очень опасен алкоголь. Люди, которые пытаются лечиться спиртным, однозначно будут иметь более тяжелые последствия. И курильщики, у которых развиваются хронические заболевания легких, тоже перенесут болезнь более тяжело, - говорит Михаил Мурашко.

Особенно трепетно нужно относиться к своему здоровью людям пожилого возраста. Однако об опасности нужно помнить всем россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU