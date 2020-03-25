Под Екатеринбургом за 54 миллиона отремонтируют мост
«Уралуправтодор» сейчас ищет подрядчика, который возьмется за работы
Под Екатеринбургом за 54 миллиона отремонтируют мостФото: Алексей БУЛАТОВ
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На подъезде к Екатеринбургу планируют отремонтировать мост через реку Арамилка на трассе М5 «Урал». ФКУ «Уралуправтодор» уже разместил соответствующий конкурс на портале госзакупок и теперь ищет подрядчика. За работы ему из федерального бюджета готовы заплатить почти 54 миллиона рублей.
- Подрядчику нужно будет отремонтировать железобетонный мост, длина которого составляет 60 метров, длина - 36 метров, - сообщается на портале госзакупок.
Все работы нужно будет закончить к 5 ноября этого года, а подрядчика определят уже 3 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU