Под Екатеринбургом за 54 миллиона отремонтируют мост

25 Март 2020 2020-03-25T14:55:47+03:00

«Уралуправтодор» сейчас ищет подрядчика, который возьмется за работы

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На подъезде к Екатеринбургу планируют отремонтировать мост через реку Арамилка на трассе М5 «Урал». ФКУ «Уралуправтодор» уже разместил соответствующий конкурс на портале госзакупок и теперь ищет подрядчика. За работы ему из федерального бюджета готовы заплатить почти 54 миллиона рублей.

- Подрядчику нужно будет отремонтировать железобетонный мост, длина которого составляет 60 метров, длина - 36 метров, - сообщается на портале госзакупок.

Все работы нужно будет закончить к 5 ноября этого года, а подрядчика определят уже 3 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU