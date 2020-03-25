Рост пенсий, больничный на дому и чипированные ботинки: как изменится жизнь россиян с 1 апреля

25 Март 2020 2020-03-25T12:50:57+03:00

Обувь теперь будут отслеживать от фабрики до прилавка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 1 апреля 2020 года в Россию вступает в силу ряд изменений, оформленных официально. О том, как изменится жизнь граждан РФ в апреле – в подборке от наших коллег из информационного агентства NEWS.ru.

1. Индексация пенсий

С 1 апреля 2020 года в России проиндексируют социальные пенсии на 6,1%. Изменения коснутся 4 миллионов россиян. Это самая малочисленная группа пенсионеров в стране. Речь о тех, кто не выработал трудовой стаж, необходимый для получения страховой пенсии.

Также будут повышены пенсии военнослужащих, участников Великой Отечественной войны, а также граждан, имеющих знак «Жителю блокадного Ленинграда» и пострадавших от радиационных или техногенных катастроф.

Расходы государства на повышение пенсий составит 21, 7 миллиарда рублей до конца 2020 года.

2. Список социально значимых сайтов

К 1 апреля в России составят реестр сайтов, на которые можно будет зайти бесплатно. В список попадут социально значимые страницы Рунета. Туда попадут не только государственные ресурсы, но и прочие востребованные сайты.

3. Чип на ботинках

Всю обувь, которая попала в качестве товара на территорию России до 1 марта 2020 года, можно продавать без идентификационных кодов до 1 апреля. С этого числа вводится обязательное чипирование обуви. Это позволит отследить движение товара от производителя до покупателя, и позволит исключить контрафакт.

Покупатели обуви смогут получить всю информацию о товаре с помощью мобильного приложения «Честный знак».

4. Домашний больничный

В Москве введены новые правила поведения для работников и работодателей, чтобы минимизировать последствия пандемии коронавируса. Теперь больничный лист можно заказать на дом, для этого достаточно позвонить на «горячую линию» Департамента здравоохранения Москвы.

Пока данная мера действует до 1 апреля, но, по всей вероятности, ее продлят.

5. Длинные каникулы

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь школьники, которым продлили каникулы до 12 апреля. Сейчас каникулы продолжаются, а с 31 марта стартует дистанционное обучение из дома.

В России до 12 апреля не будут работать общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

6. Новый порядок рассмотрения споров в суде

С 1 апреля в России вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных со страхованием от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Суды сейчас рассматривают только безотлагательные споры, такой режим продлится до 10 апреля.

7. Информация по долгам онлайн

С начала следующего месяца налоговые службы смогут передавать информацию налогоплательщикам о недоимках через СМС и электронных писем. Правда, воспользоваться такой возможностью они могут только раз в квартал. Для этого государственным служащим нужно получить письменное согласие гражданина на такой вид информирования.

8. Долг взыскать станет проще

Если общая сумма долга, пеней и штрафов гражданина на последние три года составляет меньше трех тысяч рублей, то решение о взыскании задолженности примут за два месяца с момента истечения трех лет. Это упростит процесс взыскания небольших задолженностей.

9. Сведения об имуществе

Теперь на официальном сайте Федеральной налоговой службы будет опубликована информация об обеспечительных мерах и способах обеспечения обязанности по уплате налогов. Это касается только имущества, в отношении которого есть подобное решение. Такие меры помогут пресечь незаконные действия с имуществом.

ИСТОЧНИК KP.RU