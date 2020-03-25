25 Март 2020 2020-03-25T10:55:03+03:00

В уральском поселке за 17 миллионов продают древнерусский теремок с расписной печью и бассейном

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В поселке Старопышминский, что в 40 минутах езды от Екатеринбурга, выставили на продажу знаменитый древнерусский теремок. В два этажа и с чердаком, с извилистой резьбой на фасаде он очень выделяется на фоне других домов в поселке. Внутри теремок тоже не так прост - на кухне стоит гигантская расписная печь, а в подвале - бассейн.

Фото: портал N1.RU

Дом был построен давно и имеет семь комнат и два балкона. Общая площадь дома - 525 квадратных метра, сообщается на портале N1.RU, а площадь участка - 47 соток.

Рядом с теремком есть небольшая речка, горы и лес, а также остановки общественного транспорта и магазины. Отдать за такой волшебный дом придется 17 миллионов рублей.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU