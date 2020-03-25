2020-03-25T09:52:26+03:00
Происшествия

Был в неадекватном состоянии и пустил газ: екатеринбуржец устроил пожар в собственной квартире

К счастью, обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"
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Минувшим вечером в Центральное аварийно-диспетчерское управление «Екатеринбурггаз» пришло сообщение от сотрудников полиции о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Карла Либкнехта чувствуется сильный запах газа. Как выяснилось, ее жилец, находясь в неадекватном состоянии, устроил утечку газа. Из-за чего на кухне произошел пожар.

- По объяснениям жены виновника ЧП, она пришла вечером домой и обнаружила мужа спящим. Он сказал ей уходить, потому что будет утечка газа. Женщина вышла из квартиры и вызвала полицию. В это время и произошел пожар на кухне, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

Благодаря оперативной работе спецслужб, удалось избежать трагических последствий для других жильцов дома. Прибывшие на место сотрудники полиции перекрыли кран опуска и вызвали аварийную бригаду. Газоснабжение по стояку, в целях безопасности, приостановили.

Пострадала только квартира виновника ЧП - она выгорела полностью. К счастью, никому из людей медицинская помощь не понадобилась. А виновника задержали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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