Был в неадекватном состоянии и пустил газ: екатеринбуржец устроил пожар в собственной квартире

25 Март 2020 2020-03-25T09:52:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшим вечером в Центральное аварийно-диспетчерское управление «Екатеринбурггаз» пришло сообщение от сотрудников полиции о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Карла Либкнехта чувствуется сильный запах газа. Как выяснилось, ее жилец, находясь в неадекватном состоянии, устроил утечку газа. Из-за чего на кухне произошел пожар.

- По объяснениям жены виновника ЧП, она пришла вечером домой и обнаружила мужа спящим. Он сказал ей уходить, потому что будет утечка газа. Женщина вышла из квартиры и вызвала полицию. В это время и произошел пожар на кухне, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

Благодаря оперативной работе спецслужб, удалось избежать трагических последствий для других жильцов дома. Прибывшие на место сотрудники полиции перекрыли кран опуска и вызвали аварийную бригаду. Газоснабжение по стояку, в целях безопасности, приостановили.

Пострадала только квартира виновника ЧП - она выгорела полностью. К счастью, никому из людей медицинская помощь не понадобилась. А виновника задержали сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU