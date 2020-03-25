2020-03-25T09:32:12+03:00
Происшествия

Уральца, грабившего цветочные ларьки, отправили на год в тюрьму

Он заходил в павильоны и притворялся покупателем
Мария Трапезникова
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Уральца, грабившего цветочные ларьки, отправили на год в тюрьмуУральца, грабившего цветочные ларьки, отправили на год в тюрьмуФото: Евгения ГУСЕВА
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В Екатеринбурге под суд отправили жителя Асбеста, которого обвиняют в краже в цветочных ларьках. В середине декабря прошлого года мужчина зашел в один из них и притворился покупателем.

- Он попросил у продавца 55 роз. В то время, как продавец прошла к холодильной камере, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он взял со стола планшет, который принадлежал продавцу, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

После этого он сбежал из ларька. Точно такое же «дельце» мужчина провернул в другом цветочном ларьке, украв сотовый телефон. Оказалось, что ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. И на момент совершения преступления у него была одна непогашенная судимость за аналогичное преступление.

В итоге, суд назначил ему 1 год и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима. И обязал выплатить весь ущерб, который он причинил продавцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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