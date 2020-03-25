2020-03-25T08:25:21+03:00
Происшествия

Стал жертвой друга: жителя Екатеринбурга расчленили в Татарстане

Предполагаемый убийца покончил с собой
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Татарстане следователи СКР выясняют обстоятельства смерти двух 34-летних мужчин, тела которых были найдены в Набережных Челнах. По версии силовиков, в декабре житель Екатеринбурга приехал в гости к другу в соседний регион, но после очередного пьяного застолья между ними произошел конфликт.

- Предположительно 14 марта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них задушил второго, после чего положил тело убитого в ванну, отрезал ухо и ноги, которые впоследствии завернул в пакет и выкинул, - сообщают в СУ СКР по Республике Татарстан.

Спустя пару дней второй мужчина свел счеты с жизнью. Его тело нашли в квартире на улице Раскольникова. В ходе осмотра были обнаружены пустые бутылки и ножи со следами крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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