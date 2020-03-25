Стал жертвой друга: жителя Екатеринбурга расчленили в Татарстане
В Татарстане следователи СКР выясняют обстоятельства смерти двух 34-летних мужчин, тела которых были найдены в Набережных Челнах. По версии силовиков, в декабре житель Екатеринбурга приехал в гости к другу в соседний регион, но после очередного пьяного застолья между ними произошел конфликт.
- Предположительно 14 марта между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них задушил второго, после чего положил тело убитого в ванну, отрезал ухо и ноги, которые впоследствии завернул в пакет и выкинул, - сообщают в СУ СКР по Республике Татарстан.
Спустя пару дней второй мужчина свел счеты с жизнью. Его тело нашли в квартире на улице Раскольникова. В ходе осмотра были обнаружены пустые бутылки и ножи со следами крови.
ИСТОЧНИК KP.RU