24 Март 2020 2020-03-24T19:41:09+03:00

В день они производят около 30 тысяч многоразовых индивидуальных средств защиты

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В Свердловской области к производству масок подключились швейные предприятия. В день они производят около 30 тысяч многоразовых индивидуальных средств защиты. Сейчас выпуск новой продукции осваивают в десяти предприятиях. Об этом рассказали в департаменте информационной политики.

- В нашей области много предприятий, которые специализируются на пошиве одежды, – рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. - Сегодня часть из них уже освоили производство масок из марли, льна, трикотажа, выпускают брендированные маски для корпоративных заказчиков, а также дизайнерские изделия.

Фото: фабрика «Кондрич»

Стоимость многоразовых масок у производителей начинается от 100 рублей. К индивидуальному средству защиты обязательно прилагается инструкция по использованию, где прописана необходимость стирки, обработки паром или утюгом.

Как рассказала директор одной из компаний Екатерина Кондрич, сегодня ее предприятие производит тысячу масок в день. А если заказов станет больше, будут созданы дополнительные рабочие места. Еще один производитель, как рассказали в департаменте информационной политики, готов производить три тысячи масок в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU