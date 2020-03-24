24 Март 2020 2020-03-24T17:06:35+03:00

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В Екатеринбурге 28 апреля пройдет день общегородской чистоты. Постановление об этом подписал Александр Высокинский. Также, согласно документу с 23 марта стартует месячник чистоты - по 30 апреля в городе необходимо провести санитарную уборку.

Также глава Екатеринбурга постановил Комитету благоустройства обратиться в свердловское минприроды для организации работ по очистке лесных парков в городе, а также в Управление автодорог и СвЖД для уборки мусора в границах полосы отвода дорог. Министерства должны будут оказать содействие в очистке территорий.

Контролировать исполнение документа будет замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

ИСТОЧНИК KP.RU