В Екатеринбурге 28 апреля пройдет день общегородской чистоты
В Екатеринбурге 28 апреля пройдет день общегородской чистоты. Постановление об этом подписал Александр Высокинский. Также, согласно документу с 23 марта стартует месячник чистоты - по 30 апреля в городе необходимо провести санитарную уборку.
Также глава Екатеринбурга постановил Комитету благоустройства обратиться в свердловское минприроды для организации работ по очистке лесных парков в городе, а также в Управление автодорог и СвЖД для уборки мусора в границах полосы отвода дорог. Министерства должны будут оказать содействие в очистке территорий.
Контролировать исполнение документа будет замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
ИСТОЧНИК KP.RU