Еще один свердловский поселок подключат к газу

24 Март 2020 2020-03-24T14:06:34+03:00

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Еще один свердловский поселок, Совхозный, подключат к газу. Специалисты заканчивают проектировать трассу распределительного газопровода, к которой будут подключены порядка 80 жилых домов.

- Специалисты сверили на местности варианты прохода газопровода, чтобы исключить повреждение зеленых насаждений и минимизировать повреждение наружного благоустройства, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, специалисты во время выезда отметили особенные места, где собственникам и пользователям земельных участков необходимо расчистить территорию от строительного мусора и бараков.

ИСТОЧНИК KP.RU