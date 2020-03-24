СвЖД удвоила количество ускоренных контейнерных поездов в порт Автово в рамках комплексного транспортно-логистического сервиса

24 Март 2020 2020-03-24T13:28:11+03:00

С начала 2020 года по маршруту Войновка (СвЖД) – Автово (Октябрьская железная дорога) отправлено пять поездов

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Свердловская железная дорога в два раза увеличила формирование ускоренных контейнерных поездов в рамках комплексного транспортно-логистического сервиса, пилотным заказчиком которого является крупный российский лесопромышленный холдинг. С начала 2020 года по маршруту Войновка (СвЖД) – Автово (Октябрьская железная дорога) отправлено пять поездов (по два поезда в месяц) с продукцией тюменского завода по производству фанеры.

Учитывая интерес бизнеса к новой для региона услуге, в настоящее время рассматривается вопрос расширения географии ее применения. Так, СвЖД совместно с Департаментом инвестиционной политики Тюменской области прорабатывает вопрос запуска ускоренных контейнерных поездов по маршруту Войновка – Находка (эксп.) и в обратном направлении.

Напомним, Свердловская дирекция по управлению терминально-складским комплексом (структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД») организовала сервис, включающий полный цикл транспортного обслуживания клиента: от приемки сырья у поставщика до отправки готовой продукции холдинга контейнерным поездом. Все услуги предоставляются на основе единого договора с четко выстроенной цепочкой взаимодействия структурных подразделений ОАО «РЖД».

На первом этапе железнодорожники обеспечивают прием и выгрузку сырья (фанерного кряжа) из вагонов, его хранение на собственной инфраструктуре (грузовой двор станции Войновка) и доставку автотранспортом на склад фанерного завода. Следующий этап – консолидация на своей площадке готовой продукции предприятия (пакетированные пиломатериалы) и формирование ускоренных контейнерных поездов для ее отправки конечному потребителю. Расстояние в 2434 километра между Войновкой и экспортной станцией Автово ускоренный контейнерный поезд преодолевает всего за 3 суток. Первый состав был отправлен 20 июня 2019 года.

Заказчик выразил готовность распространить полученный в рамках проекта опыт на другие подразделения. Так, в настоящее время прорабатывается проект организации перевозок со ст. Блочная Свердловской железной дороги.

Комплексное транспортно-логистическое обслуживание помогает предприятиям минимизировать складские запасы, сокращать эксплуатационные затраты, высвобождать ресурсы для профильной деятельности. Использование стандартных 40-футовых контейнеров позволяет обеспечивать сохранность специфической продукции, значительно упрощать проведение погрузочно-разгрузочных операций (контейнер с грузом можно сравнительно быстро перегрузить с/на автотранспорт, железнодорожную платформу, морское судно).