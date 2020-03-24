Ищут водителей-нарушителей: на свердловских трассах проходят рейды по автобусам

24 Март 2020 2020-03-24T13:20:53+03:00

Мероприятия проводятся как в Екатеринбурге, так и во всей области

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В Свердловской области стартовали рейды по автобусам. Инспекторы ГИБДД вместе с представителями миграционной службы и Ространснадзора проверяют как городские автобусы, так и междугородние и «заказные».

- Только за вчерашний день в Екатеринбурге проверено свыше 200 автобусов, выявлено более 60 фактов эксплуатации автобусов с технеисправностями и 1 факт отсутствия техосмотра на автобусе, который был задействован на пассажирских перевозках, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

У одного автобуса даже обнаружили неисправность рулевого управления: его с помощью спецтехники сразу же отправили на спецстоянку. Еще в отношении водителей сотрудники Ространснадзора составили один административный материал за нарушение порядка использования автобуса и еще 12 актов о нарушениях транспортного законодательства.

Еще четырех водителей привлекли за нарушение миграционного законодательства. При проверке полицейские контролируют соблюдение водителями режима труда и отдыха, а также соблюдение ПДД пассажирами автобусов в части использования ремней безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU