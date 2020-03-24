На Урале из-за прорыва на теплосетях жители остались без отопления
Минувшим днем в Невьянске, что в Свердловской области, на теплосетях произошла авария. Из-за этого без отопления остались несколько жилых домов и социальных объектов на улице Советская. Прокуратура Невьянска решила начать проверку.
- В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность ресурсоснабжающей организации в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, теплосетях, магистралях, устранению аварий, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В настоящее время прокуратура вызвала к себе все должностные лица администрации и чиновников, ответственных за сферу ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU