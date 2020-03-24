24 Март 2020 2020-03-24T14:55:58+03:00

На Урале из-за прорыва на теплосетях жители остались без отопления Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Минувшим днем в Невьянске, что в Свердловской области, на теплосетях произошла авария. Из-за этого без отопления остались несколько жилых домов и социальных объектов на улице Советская. Прокуратура Невьянска решила начать проверку.

- В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность ресурсоснабжающей организации в части своевременности исполнения обязательств по проведению работ капитального характера на источниках тепловой энергии, теплосетях, магистралях, устранению аварий, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящее время прокуратура вызвала к себе все должностные лица администрации и чиновников, ответственных за сферу ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU