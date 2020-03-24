В Краснотурьинске назначили нового прокурора
В Краснотурьинске, что в Свердловской области, приказом Генерального прокурора РФ на должность назначили старшего советника юстиции Сопочкина Леонида Александровича.
Леонид Сопочкин имеет высшее юридическое образование. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 1996 года, начав деятельность с должности старшего следователя прокуратуры Полевского.
В 2002 году назначен заместителем прокурора Полевского, а в 2007 году – прокурором Полевского.
В 2015 году Леонид Александрович был назначен на должность прокурора Ревды.
В настоящее время Леонид Сопочкин представлен коллективу прокуратуры Краснотурьинска. Ранее возглавлявший ее Владимир Березин приказом Генпрокурора РФ в декабре 2019 года был назначен на должность прокурора Пригородного района.
ИСТОЧНИК KP.RU