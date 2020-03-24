В Краснотурьинске назначили нового прокурора

24 Март 2020 2020-03-24T11:51:43+03:00

Им стал старший советник юстиции Сопочкин Леонид Александрович

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В Краснотурьинске, что в Свердловской области, приказом Генерального прокурора РФ на должность назначили старшего советника юстиции Сопочкина Леонида Александровича.

Леонид Сопочкин имеет высшее юридическое образование. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В органах прокуратуры служит с 1996 года, начав деятельность с должности старшего следователя прокуратуры Полевского.

В 2002 году назначен заместителем прокурора Полевского, а в 2007 году – прокурором Полевского.

В 2015 году Леонид Александрович был назначен на должность прокурора Ревды.

В настоящее время Леонид Сопочкин представлен коллективу прокуратуры Краснотурьинска. Ранее возглавлявший ее Владимир Березин приказом Генпрокурора РФ в декабре 2019 года был назначен на должность прокурора Пригородного района.

ИСТОЧНИК KP.RU