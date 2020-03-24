2020-03-24T10:44:30+03:00
Происшествия

«Не хотела выплачивать долги за аренду машины»: супруги из Екатеринбурга угрожали убить пристава и судью

Девушку обязали погасить задолженность, но она была другого мнения и попросила мужа помочь разобраться с ситуацией
Мария Трапезникова
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Девушку обязали погасить задолженность, но она была другого мнения и попросила мужа помочь разобраться с ситуациейДевушку обязали погасить задолженность, но она была другого мнения и попросила мужа помочь разобраться с ситуациейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Супругов из Екатеринбурга 27 и 26 лет отправили под суд за угрозу убийства судебному приставу. А девушку дополнительно обвиняют за неуважительное отношение к суду и оскорблению судьи. Инцидент произошел весной прошлого года, когда ее обязали выплатить долги, которые она накопила, арендовав машину.

- В начале октября прошлого года супруги пришли в здание, где расположены судебные участки Чкаловского судебного района, с целью отменить приказ в нарушение установленного законом порядка по обжалованию и отмене судебного решения, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Девушка ворвалась в зал суда, нарушив порядок заседания. Поэтому судья попросил приставов разобраться, однако обвиняемая ударила его рукой по лицу. К потасовке подключился ее муж, повалив пристава на крыльцо суда и избив его ногами по туловищу, рукам и ногам.

- Они поочередно высказали угрозы убийством в адрес пристава. Кроме того, девушка бросила смятый лист бумаги в лицо и высказала угрозу убийством в отношении мирового судьи, - добавили в региональной прокуратуре.

В итоге, их задержали и завели уголовное дело, которое после вручения копий будет направлено для рассмотрения в Чкаловской районный суд Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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