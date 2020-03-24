В Свердловской области рыбаки оказались на дрейфующей льдине
На Белоярском водохранилище оторвалась льдина вместе с рыбаками. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Происшествие случилось сегодня в 11 часов, на месте работают спасатели.
- По предварительной информации на льдине площадью 0,5 кв.км находится около 200 рыбаков, угрозы жизни нет, - сообщает пресс-служба Гу МЧС по Свердловской области.
Вызволять рыбаков приехали сотрудники МЧС из города Заречного. В спасательной операции участвуют 18 человек на трех лодках. Сейчас к ним на подмогу выехали их коллеги из Екатеринбурга.
На Белоярском водохранилище оторвало льдину с рыбаками.Видео: паблик "Лампа" в соцсети "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU