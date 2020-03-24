Коронавирус на Урале: в ТЦ и на вокзалах установят тепловизоры

24 Март 2020 2020-03-24T09:48:49+03:00

Сейчас один из них проходит тестирование на Уральском оптико-механическом заводе

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Во всех местах массовых скоплений людей в Свердловской области планируется установить порядка 300 новых тепловизоров. Их поставят на вокзалах (авто- и жд-), на крупных промышленных предприятиях и в торговых центрах. Один из образцов таких тепловизоров, кстати, сейчас проходит тестирование на Уральском оптико-механическом заводе.

- Нам надо было понимать, какими техническими характеристиками обладают эти образцы, чтобы рекомендовать нашим промышленным предприятиям, крупным торговым компаниям установку конкретных типов изделий, - отметил министра промышленности и науки в регионе Сергей Пересторонин.

Мы уже писали ранее, что теперь всех, кто пребывает в область из-за границы сразу же отправляют на двухнедельный карантин. В мерах профилактики тепловизоры установлены в различных учреждениях, включая администрацию Екатеринбурга. Торговые центры закрывать не будут, но вот фудкорты и детские игровые зоны было решено закрыть.

ИСТОЧНИК KP.RU