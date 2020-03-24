Коронавирус на Урале: гуманитарная помощь для Гуанчжоу остается в Екатеринбурге

24 Март 2020 2020-03-24T09:15:19+03:00

Горожане могут забрать маски и средства защиты по адресу: Ильича, 15

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Вся гуманитарная помощь, которая была собрана жителями Екатеринбурга для китайского Гуанчжоу, остается в столице Урала. Общими усилиями мэрия, Российский Красный Крест и сотрудники «Сима-Ленда» собрали 1,2 миллиона рублей и еще более 350 килограммов различных вещей и продуктов.

На вырученные деньги планировалось закупить одноразовые маски, перчатки, антисептические гели и другие дезинфицирующие средства. Однако власти Китая решили, что Екатеринбургу с его нестабильной обстановкой в разгар коронавируса, все эти вещи нужнее. Тем более, что их жители уже начали выздоравливать.

- Эпидемия находится под контролем. Гуанчжоу очень дорожит дружбой с Екатеринбургом, - отметили в письме власти Китая.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, теперь вся гуманитарная помощь будет предоставлена нуждающимся жителям Екатеринбурга и Свердловской области в целом. Получить маски и средства защиты можно бесплатно по адресу: улица Ильича, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU