Екатеринбурженка «прописала» у себя дома 89 мигрантов и оказалась на исправительных работах

24 Март 2020 2020-03-24T08:56:58+03:00

Изначально ей назначили условное лишение свободы, но прокурор посчитал такое наказание слишком мягким Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изначально ей назначили условное лишение свободы, но прокурор посчитал такое наказание слишком мягким

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Прокурор Екатеринбурге изменил наказание местной жительнице, которая «прописала» у себя в квартире 89 мигрантов. В январе этого года приговором мирового судьи женщине назначили 1 год и 2 месяца лишение свободы условно, с испытательным сроком в два года.

- Прокурор, не согласившись с условным наказанием, обжаловала приговор в вышестоящий суд, указав на его чрезмерную мягкость, - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Тогда Октябрьский суд Екатеринбурга по результатам рассмотрения апелляции исключил указание на условное осуждение: ей назначили исправительные работы на год с удержанием в доход государства 10% ее заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU