2020-03-24T08:07:05+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: ГИБДД вводит ограничения для посетителей

Контролировать очереди теперь будут прямо на входе в помещения
Мария Трапезникова
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Контролировать очереди теперь будут прямо на входе в помещенияКонтролировать очереди теперь будут прямо на входе в помещенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская ГИБДД ввела дополнительные меры по защите горожан от коронавирусной инфекции. Теперь в отделения ввели ограничения по количеству человек, которые находится там одновременно.

- Уже с завтрашнего дня доступ в помещения будет ограничен: количество граждан, допускаемых в здания, будет контролироваться уже на входе. Но ограничительные мероприятия не коснутся тех граждан, которые, воспользовавшись порталом госуслуг, прибыли в подразделение в назначенное время, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Кроме того, в целях профилактики, каждые два часа в помещениях теперь будет проводиться санобработка. В связи со вспышкой коронавируса работа в отделениях ГИБДД может затянуться, но услуги будут оказаны всем, как уверяет начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Кисляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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