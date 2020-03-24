В Свердловской области пройдет проверка громкоговорящей связи систем оповещения

24 Март 2020 2020-03-24T09:12:49+03:00

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Завтра, 25 марта, со всех городах Свердловской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения в случае возникновения ЧС. Проверка назначена на 11:00.

Спасатели просят горожан в период проведения технической проверки не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, а также с пониманием отнестись к плановой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU