2020-03-24T09:12:49+03:00
Общество

В Свердловской области пройдет проверка громкоговорящей связи систем оповещения

Проверка системы оповещения назначена на 11:00
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

Завтра, 25 марта, со всех городах Свердловской области пройдет плановая проверка системы оповещения населения в случае возникновения ЧС. Проверка назначена на 11:00.

Спасатели просят горожан в период проведения технической проверки не беспокоиться, не прерывать занятий и работ, а также с пониманием отнестись к плановой проверке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не хотела выплачивать долги за аренду машины»: супруги из Екатеринбурга угрожали убить пристава и судью
Прятал мачете в рукаве куртки: в Екатеринбурге поймали молодых людей с арсеналом оружия
Коронавирус на Урале: в ТЦ и на вокзалах установят тепловизоры
В Екатеринбурге сносят здание заброшенной школы
Коронавирус на Урале: гуманитарная помощь для Гуанчжоу остается в Екатеринбурге
Екатеринбурженка «прописала» у себя дома 89 мигрантов и оказалась на исправительных работах
В Кольцово запускают прямые рейсы в Урай
Коронавирус на Урале: за сутки медики обследовали 280 человек
Коронавирус на Урале: ГИБДД вводит ограничения для посетителей
В Свердловской области пройдет проверка громкоговорящей связи систем оповещения
В Нижнем Тагиле за 198 миллионов отреставрируют школу №85
Коронавирус на Урале: медики рассказали, как оформить больничный, не выходя из дома
Завесили знаки и огородили забором: на Уралмаше начали реконструкцию сквера Орджоникидзе
Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга на день останутся без света