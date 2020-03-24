2020-03-24T07:41:28+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за 198 миллионов отреставрируют школу №85

Работы нужно будет завершить к концу января 2021 года
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В Нижнем Тагиле планируют капитально отреставрировать школу №85. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, власти города уже определили подрядчика. Им стала компания ЗАО «Стройкомплекс», которая в скором времени приступит к работам. За это ей, кстати, заплатят 198 миллионов рублей.

- Подрядчику нужно будет привести в нормальное состояние кровлю, подвал и внутренние помещения школы, а также полностью обновить фасад здания, - сообщается в документах. - И наладить работу электроосвещения и теплоснабжения.

Кроме того, работы нужно провести и на прилегающей к школе территории - построить спортплощадку. Все работы нужно будет закончить к концу января 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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