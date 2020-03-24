В Нижнем Тагиле за 198 миллионов отреставрируют школу №85
В Нижнем Тагиле планируют капитально отреставрировать школу №85. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, власти города уже определили подрядчика. Им стала компания ЗАО «Стройкомплекс», которая в скором времени приступит к работам. За это ей, кстати, заплатят 198 миллионов рублей.
- Подрядчику нужно будет привести в нормальное состояние кровлю, подвал и внутренние помещения школы, а также полностью обновить фасад здания, - сообщается в документах. - И наладить работу электроосвещения и теплоснабжения.
Кроме того, работы нужно провести и на прилегающей к школе территории - построить спортплощадку. Все работы нужно будет закончить к концу января 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU