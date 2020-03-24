Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга на день останутся без света

24 Март 2020 2020-03-24T06:47:04+03:00

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга сегодня, 24 марта, на день отключат электричество. Дело в том, что на участках с 9:00 до 19:00 будут проводиться ремонтные работы под руководством «Екатеринбургской электросетевой компании».

- Электричество отключат по следующим адресам: улица Торфорезов, 68 – 120, 113, улица Рабочих, 49 – 73, 66 – 78, 64, улица Краснокамская, 24, 36, улица Плотников, 48, - рассказали в пресс-службе Верх-Исетского района.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к этой непростой ситуации, а также отключить из сети все электроприборы, чтобы избежать случайных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU