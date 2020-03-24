2020-03-24T06:06:07+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле установят двухметровый памятник труженикам тыла

Вот только где его поставят - пока неизвестно
Мария Трапезникова
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Это пока что только макет. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего ТагилаЭто пока что только макет. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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Мэрия Нижнего Тагила утвердила проект нового памятника, посвященного труженикам тыла - над двухметровым монументом будет трудиться художник Александр Брусницын. Он же подготовил макет из постамента, стелы и фигур женщины и ребенка.

- На стеле предполагается написать названия оборонных предприятий, работавших в Нижнем Тагиле в годы Великой Отечественной войны, - добавили в пресс-службе мэрии. - Скульптуры женщины, держащей в руках металлургические щипцы для направления литых заготовок, и мальчика с металлической заготовкой снаряда, по задумке автора, отражают образ тружеников тыла.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Размеры фигур без постамента составят 1,25 натуральной величины. Их высота будет от 1,30 до 2,20 метра. Все элементы памятника планируется сделать методом медной выколотки из бетона, серого гранита и плитки.

О том, где установят памятник, в мэрия пока еще не решили, однако предполагаемое место должно соответствовать нескольким требованиям. Решение будет принято после 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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