2020-03-23T19:52:23+03:00
Общество

Цифровой сервис холдинга «РЖД» позволяет оформлять грузовые перевозки удаленно

Удаленное ведение бизнеса обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки»
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В течение 2020 года отмечается рост интереса к сервисам цифровой платформы со стороны потенциальных клиентовВ течение 2020 года отмечается рост интереса к сервисам цифровой платформы со стороны потенциальных клиентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Внедренные холдингом «РЖД» цифровые сервисы позволяют грузоотправителям оформлять перевозки онлайн. Удаленное ведение бизнеса обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП).

Она позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через интернет перевозку грузов – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента.

В течение 2020 года отмечается рост интереса к сервисам цифровой платформы со стороны потенциальных клиентов – грузоотправителей.

23 марта 2020 года на ЭТП ГП был зарегистрирован 5-тысячный пользователь.

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Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» запущена в 2017 году. Она была разработана ОАО «РЖД» в рамках программы «Цифровая железная дорога». ЭТП ГП – это уникальный сервис, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников через интернет и оплатить ее через личный кабинет клиента.

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