Цифровой сервис холдинга «РЖД» позволяет оформлять грузовые перевозки удаленно
Внедренные холдингом «РЖД» цифровые сервисы позволяют грузоотправителям оформлять перевозки онлайн. Удаленное ведение бизнеса обеспечивает цифровая платформа «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП).
Она позволяет клиентам дистанционно, без визита в офис, заказать через интернет перевозку грузов – как с предоставлением вагона, так и без, а также воспользоваться другими транспортными и сопутствующими услугами. Все необходимые документы и отчеты формируется в личном кабинете клиента.
В течение 2020 года отмечается рост интереса к сервисам цифровой платформы со стороны потенциальных клиентов – грузоотправителей.
23 марта 2020 года на ЭТП ГП был зарегистрирован 5-тысячный пользователь.
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Электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» запущена в 2017 году. Она была разработана ОАО «РЖД» в рамках программы «Цифровая железная дорога». ЭТП ГП – это уникальный сервис, который позволяет грузоотправителям заказать перевозку в подвижном составе различных собственников через интернет и оплатить ее через личный кабинет клиента.