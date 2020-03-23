«Летальность снизилась на 28%»: свердловчане стали меньше болеть гриппом, ОРВИ и пневмонией

23 Март 2020 2020-03-23T14:57:06+03:00

Однако каждый неделю, в среднем, погибает около 15 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако каждый неделю, в среднем, погибает около 15 человек

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По данным медиков и Роспотребнадзора, в Свердловской области за январь-февраль жители стали меньше болеть пневмонией, гриппом и ОРВИ. По сравнению с прошлым годом уровень снизился на 7%, а летальность - на 28%.

- В регионе нет вспышки заболевания. В целом уровень заболеваемости пневмонией, так же как и гриппом и ОРВИ, идет на спад, - добавили специалисты.

Вместе с тем, согласно данным Роспотребнадзора, каждую неделю в Екатеринбурге и Свердловской области в целом от пневмонии умирают, в среднем, 15 человек. За этот же период в регионе регистрируется 818 новых случаев заболевания.

С коронавирусом в регионе пока что более-менее благоприятная обстановка: на сегодняшний день официально зарегистрировано девять заболевших. Все они находится под наблюдением медиков в ГКБ №40 и чувствую себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU