2020-03-23T14:22:03+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: медики рассказали о состоянии екатеринбуржцев, у которых обнаружили COVID-19

Все девять человек сейчас находятся в ГКБ №40
Мария Трапезникова
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Медики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусомМедики рассказали о состоянии пациентов с коронавирусомФото: Андрей АБРАМОВ
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Свердловские медики рассказали о состоянии девяти екатеринбуржцев, которых с подтвержденным коронавирусом госпитализировали в ГКБ №40. Все они сейчас находится под пристальным наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.

- Пациенты, находящиеся на данный момент в нашем стационаре с подтвержденным диагнозом COVID-19, в удовлетворительном состоянии, с хорошим настроением и оптимистичным взглядом на будущее, - рассказал исполняющий обязанности заведующего первым инфекционным отделением ГКБ №40 Виталий Белоусов.

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Кроме того, всем им уже закупили необходимые лекарства для дальнейшего лечения и восстановления. У всех сотрудников больницы также есть все расходные материалы: одноразовые перчатки, защитные костюмы, маски. Работа больницы переведена в режим повышенной готовности: все сотрудники знают алгоритм действий и могут быстро реагировать в режиме ЧС.

- Мы также регулярно отслеживаем всю информацию в режиме online по коронавирусу через официальные каналы. Кроме того, мы находимся в постоянной связи с нашими европейскими коллегами, которые делятся с нами своими успехами и неудачами, - добавил Белоусов.

Медики еще раз попросили всех жителей региона сохранять спокойствие, не поддаваться панике, а также уважительно относиться к врачам: «Мы понимаем тот стресс и дискомфорт, с которым сталкиваются пациенты, находящиеся на принудительном карантине, и также осознаем весь тот шум, который иногда не дает возможность здраво оценить эпидемиологическую опасность неспециалистам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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