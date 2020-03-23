В уральском поселке произошел пожар на плотине Петрокаменского пруда

23 Март 2020 2020-03-23T12:21:16+03:00

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Минувшим утром в Горноуральском ГО, в поселке Петрокаменское Свердловской области вспыхнул блок управления плотиной Петрокаменского пруда. Оказалось, что там загорелись вещи. Диспетчеры МЧс получили вызов в 10:22, на место выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения одного работника, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем спасателям удалось справиться за 30 минут. К счастью, все обошлось без пострадавших. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели. ЧП никак не повлияло на работу плотины.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU