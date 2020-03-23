Местный оператор связи приготовил землякам призы

23 Март 2020 2020-03-23T11:30:17+03:00

Среди них год бесплатного интернета, месяц обслуживания и ряд умных устройств, которые пригодятся в любой семье

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Оператор связи «Планета» работает в Екатеринбурге, Березовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и Красноуральске. Жители этих городов и могут попытать счастья в розыгрыше призов. Никаких условий, участвовать может каждый. Даже необязательно быть клиентом «Планеты». Не придется ничего покупать. Нужно просто зарегистрироваться на wow.planeta.tc до 10 апреля 2020 года.

Часто пользователи «Планеты» первыми получают современные передовые технологии: интернет на скорости 1000 Мбит/с, 4К-телевидение, голосовое управление цифровым телевидением. Призы, которые получат 29 победителей, сделают эти технологии максимально доступными для них. В призовом фонде:

· пульты голосового управления Цифровым ТВ «Планеты» — можно больше не искать нужный канал или программу, достаточно сказать, что нужно посмотреть, а телевизор выполнит команду;

· мощные Wi-Fi-маршрутизаторы с портом для оптоволоконного кабеля — с этим устройством не останется никаких препятствий для подключения к интернету на скорости 1000 Мбит/c по технологии «Оптический Гигабит»;

· сертификаты на год бесплатного интернета и месяц бесплатного обслуживания — эти призы говорят сами за себя: приятно и выгодно;

· умные колонки с голосовым помощником — идеальные компаньоны в домашних делах. Участвуйте и побеждайте на wow.planeta.tc! Там же вы найдете подробные условия акции. Победители будут определены 15 апреля 2020 года. Удачи!