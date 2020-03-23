2020-03-23T11:23:34+03:00
Общество

Свердловское минобразования запустило «горячие линии» для тех, кто сидит дома из-за карантина

Там можно получить информацию по поводу работы школ, детских садов и вузов в период дистанционного обучения
Мария Трапезникова
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В области заработали «горячие линии»В области заработали «горячие линии»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Свердловское министерство образования запустило «горячие линии» по профилактике и противодействию распространения коронавируса. По ним можно задать все интересующие вопросы по поводу работы школ, детских садов и вузов время карантина. Напомним, что дистанционное обучение введено в регионе до 12 апреля указом губернатора Куйвашева.

Куда звонить:

По вопросам оплаты труда: 312-00-04 (доб. 050) Силина Оксана Алексеевна.

По вопросам общего образования: 312-00-04 (доб. 080) Архипова Мария Павловна;

По вопросам профессионального образования: 312-00-04 (доб. 136) Комарова Елена Степановна;

По вопросам высшего образования: 312-00-04 (доб. 132) Киргинцева Лилия Владимировна;

По вопросам дополнительного образования и летнего отдыха: 312-00-04 (доб. 110) Карсканов Сергей Геннадьевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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