Свердловское минобразования запустило «горячие линии» для тех, кто сидит дома из-за карантина
Свердловское министерство образования запустило «горячие линии» по профилактике и противодействию распространения коронавируса. По ним можно задать все интересующие вопросы по поводу работы школ, детских садов и вузов время карантина. Напомним, что дистанционное обучение введено в регионе до 12 апреля указом губернатора Куйвашева.
Куда звонить:
По вопросам оплаты труда: 312-00-04 (доб. 050) Силина Оксана Алексеевна.
По вопросам общего образования: 312-00-04 (доб. 080) Архипова Мария Павловна;
По вопросам профессионального образования: 312-00-04 (доб. 136) Комарова Елена Степановна;
По вопросам высшего образования: 312-00-04 (доб. 132) Киргинцева Лилия Владимировна;
По вопросам дополнительного образования и летнего отдыха: 312-00-04 (доб. 110) Карсканов Сергей Геннадьевич.
ИСТОЧНИК KP.RU
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