Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля

23 Март 2020 2020-03-23T11:03:56+03:00

Выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники этого года - в основные дни Фото: Олег УКЛАДОВ

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До 1 апреля всем школьникам, кто собирался досрочно сдавать ЕГЭ, нужно будет пройти перерегистрацию. Это связано с переносом даты сдачи экзамена на основной период из-за вспышки коронавируса в Свердловской области. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ [государственный выпускной экзамен - прим.ред.] подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования, - отметил Музаев. - Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления.

Как отметили в департаменте информполитики по Свердловской области, выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники этого года - в основные дни. Информация о порядке перерегистрации с досрочного периода ЕГЭ на основной в ближайшее время будет опубликована на сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области и официальном портале ЕГЭ и ОГЭ в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU