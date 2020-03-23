Коронавирус на Урале: заявления о переносе досрочной сдачи ЕГЭ нужно подать до 1 апреля
До 1 апреля всем школьникам, кто собирался досрочно сдавать ЕГЭ, нужно будет пройти перерегистрацию. Это связано с переносом даты сдачи экзамена на основной период из-за вспышки коронавируса в Свердловской области. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
- Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ [государственный выпускной экзамен - прим.ред.] подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным министерством образования, - отметил Музаев. - Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления.
Как отметили в департаменте информполитики по Свердловской области, выпускники прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники этого года - в основные дни. Информация о порядке перерегистрации с досрочного периода ЕГЭ на основной в ближайшее время будет опубликована на сайте министерства образования и молодежной политики Свердловской области и официальном портале ЕГЭ и ОГЭ в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU