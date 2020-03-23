2020-03-23T10:16:27+03:00
Общество

На Урале коммунальщики выплатят двум семьям больше 800 тысяч за потоп в квартирах

Во время коммунальных работ в доме прорвало трубу с горячей водой
Мария Трапезникова
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В квартире прорвало трубу с горячей водойВ квартире прорвало трубу с горячей водойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В мае прошло года в одной из квартир многоэтажки в Березовском, что под Екатеринбургом, из-за резкого повышения давления в системе горячего водоснабжения произошел прорыв полотенцесушителя. Горячая вода затопила не только квартиру, где произошла авария, но и ту, которая находится этажом ниже. Ущерб для второй составил почти 259 тысяч.

Мирно уладить конфликт с УК «Ваш дом» не удалось, поэтому соседка снизу пошла в суд. Она просила взыскать с компании полностью всю сумму ущерба и компенсацию морального вреда.

- Третьи лица по делу - собственники квартиры, в которой произошел прорыв - обратились в суд с самостоятельным иском о возмещении ущерба. Их квартире причинен ущерб в 227,4 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Иск также был обращен к УК.

Оказалось, что в день затопления компания проводила переключение системы горячего водоснабжения с закрытой схемы на открытую. Во время работ давление на вводе в дом было увеличено больше допустимого значения. Что и привело к аварии.

Березовский горсуд требования удовлетворил, и обязал УК выплатить пострадавшей соседке 395 тысяч рублей. А владельцам квартиры, где произошел потоп, - выплатить 416 тысяч. Компания не согласилась с решением и подала апелляцию в Областной суд, но там все оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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