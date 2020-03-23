2020-03-23T09:42:21+03:00
Общество

Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге

Аналитики «Авито» решили составить подборку самых интересных развлечений для детей, чьи занятия отменены из-за коронавируса
Мария Трапезникова
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Аналитики «Авито» решили составить подборку самых интересных развлечений для детей, чьи занятия отменены из-за коронавирусаАналитики «Авито» решили составить подборку самых интересных развлечений для детей, чьи занятия отменены из-за коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пока вся область находится на карантине до 12 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции, аналитики «Авито» решили составить подборку самых интересных развлечений для детей, чьи занятия отменены. А также проследили, во сколько они обойдутся.

Для этого они изучили рынок товаров. Оказалось, что настольные игры в среднем по городу стали дешевле на 22% за год, а вот игровые приставки, наоборот, подорожали на 6%. Кроме того очень вырос интерес и предложение на различные наборы для творчества - цена увеличилась на 19%.

- Средняя стоимость приставки в Екатеринбурге составляет около 8 900 рублей. Настольные игры теперь стоят около 1 900 рублей за штуку. А наборы для творчества, в среднем, обойдутся в 780 рублей. Количество предложений об их продаже выросло на треть, а спрос увеличился более чем в три раза, - рассказали в пресс-службе «Авито».

Напомним, что все школы и вузы закрыты на карантин до 12 апреля указом губернатора Евгения Куйвашева. В регионе введен режим повышенной готовности из-за девяти заболевших. Все они сейчас находится в ГКБ №40 под присмотром врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Приставки, настольные игры и наборы для творчества: сколько стоит занять детей во время карантина в Екатеринбурге
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