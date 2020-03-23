Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс
Сегодня утром, около 10:20, на небе Урала можно будет увидеть Марс - он будет находиться в нескольких угловых минутах от самой маленькой планеты Плутон.
- Увидеть данное явление визуально возможно при наличии телескопа от 300 миллиметров. А вот сфотографировать вполне реально, обладая меньшим телескопом, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
Посмотреть за космическим чудом удастся уже на светлом небе - в его юго-западной части, низко над горизонтом. Но небо обещает быть чистым, без облаков, так что доставайте телескопы и фотоаппараты.
Фото: Владилен Санакоев
ИСТОЧНИК KP.RU