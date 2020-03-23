Доставайте телескопы и фотоаппараты: сегодня на небе Урала появится Марс

23 Март 2020 2020-03-23T07:15:37+03:00

Увидеть его можно будет в юго-западной части, низко над горизонтом, около 10:20 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увидеть его можно будет в юго-западной части, низко над горизонтом, около 10:20

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Сегодня утром, около 10:20, на небе Урала можно будет увидеть Марс - он будет находиться в нескольких угловых минутах от самой маленькой планеты Плутон.

- Увидеть данное явление визуально возможно при наличии телескопа от 300 миллиметров. А вот сфотографировать вполне реально, обладая меньшим телескопом, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Посмотреть за космическим чудом удастся уже на светлом небе - в его юго-западной части, низко над горизонтом. Но небо обещает быть чистым, без облаков, так что доставайте телескопы и фотоаппараты.

Фото: Владилен Санакоев

ИСТОЧНИК KP.RU