В Екатеринбург заглянет солнце и весенняя погода
Кажется, зима, наконец, идет на убыль: снег потихоньку тает, дождь не капает, а из-за облаков начинает выглядывать солнце. Рассказываем, какие температуры пообещали синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие несколько дней.
В понедельник, 23 марта, в Екатеринбурге еще будет прохладно: столбики термометров опустятся до 0…+1. Днем ожидается переменная облачность и без осадков. А вот ветер может шалить - до 13 м/сек.
В ночь на вторник, 24 марта, будет также переменно облачно и без осадков. Воздух подморозит до -11, а вот днем резко потеплеет до +4.
В ночь на среду, 25 марта, - облачно и без осадков. Ночью похолодает до -6…-8, днем потеплеет до +7. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.
ИСТОЧНИК KP.RU