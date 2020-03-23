2020-03-23T06:22:07+03:00
Общество

В Екатеринбург заглянет солнце и весенняя погода

По ночам все еще будет холодно, а вот днем температура начнет повышаться
Мария Трапезникова
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По ночам все еще будет холодно, а вот днем температуры будут повышатьсяПо ночам все еще будет холодно, а вот днем температуры будут повышатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кажется, зима, наконец, идет на убыль: снег потихоньку тает, дождь не капает, а из-за облаков начинает выглядывать солнце. Рассказываем, какие температуры пообещали синоптики из Уралгидрометцентра на ближайшие несколько дней.

В понедельник, 23 марта, в Екатеринбурге еще будет прохладно: столбики термометров опустятся до 0…+1. Днем ожидается переменная облачность и без осадков. А вот ветер может шалить - до 13 м/сек.

В ночь на вторник, 24 марта, будет также переменно облачно и без осадков. Воздух подморозит до -11, а вот днем резко потеплеет до +4.

В ночь на среду, 25 марта, - облачно и без осадков. Ночью похолодает до -6…-8, днем потеплеет до +7. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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