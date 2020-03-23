Могли уехать в Волгоград: на Урале ищут двух девочек-подростков в черной и розовой куртках

23 Март 2020 2020-03-23T06:05:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ревде, что в нескольких десятках километров от Екатеринбурга, волонтеры и полиция разыскивают двух девочек-подростков 15 и 16 лет: Горбунцову Юлию Александровну и Фатихову Алину Ризаевну. Обе пропали еще 12 марта. Как сообщают поисковики, они могли самостоятельно отправиться в Волгоград.

Приметы Горбунцовой Юлии: рост 165 сантиметров, волосы темно-русые, карие глаза. В день пропажи была одета в розовую болоньевую куртку, белый пуловер, розовые кроссовки на белой подошеве.

Приметы Фатиховой Алины: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы стрижкой каре и темные глаза. В день пропажи была одета в черную болоньевую куртку, черную футболку с принтом на груди, черные кроссовки на белой подошве.

Если вы вдруг видели где-то девочек или знаете, где они могут находиться, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU