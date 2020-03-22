2020-03-22T19:26:11+03:00
Общество

Коронавирус на Урале: за воскресенье в Свердловской области не подтвердилось ни одного нового случая заболевания

А в Москве обнаружилось 54 новых заболевших
Данил СВЕЧКОВ
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В столице России за сутки было подтверждено 54 новых случая заболевания COVID-19.В столице России за сутки было подтверждено 54 новых случая заболевания COVID-19.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Роспотребнадзор опубликовал сегодня, 22 марта, свежие данные о количестве новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России. Так, за сутки количество заразившихся увеличилось на 61. Тест на вирус показал положительный результат в шести регионах. Но Свердловской области среди них нет. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве - 54 человека. В Новгородской, Архангельской и Брянской областях по одному новому случаю. В Кировской области и Удмуртской Республике по два.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели, - уточняют в Роспотребнадзоре России. - Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В Свердловской области на данный момент количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом остается прежним. Его обнаружили у девяти человек, прилетевших из других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус на Урале: за воскресенье в Свердловской области не подтвердилось ни одного нового случая заболевания
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