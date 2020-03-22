В Каменске-Уральском пропала 32-летняя женщина

22 Март 2020 2020-03-22T17:32:15+03:00

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины, волонтеры из отряда "Лиза-Алерт" просят сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Фото: https://vk.com/lizaalertekb

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В Каменске-Уральском утром в воскресенье, 22 марта, пропала 32-летняя Наталья Майорова. Женщина вышла из дома и не вернулась. После случившегося ее близкие обратились за помощью в полицию. К поискам также подключились добровольцы из поискового отряда "Лиза-Алерт".

- На данный момент есть предварительная информация, что происшествие не носит криминальный характер, - поясняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Исчезновение женщины могло быть связано с личными причинами и произойти на почве взаимоотношений со ее молодым человеком. По предварительным данным недавно произошла ситуация, которая могла послужить причиной исчезновения женщины из поля зрения родных и близких.

Особые приметы пропавшей женщины: шрам на указательном пальце. Рост 160 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Была одеты в синий пуховик, черные джинсы и полусапоги "Угги", а также в белую шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении женщины, волонтеры из отряда "Лиза-Алерт" просят сообщить по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU