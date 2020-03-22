Сотрудники уральского ГУФСИН запустили челлендж с мытьем рук мылом

22 Март 2020 2020-03-22T10:32:58+03:00

Руки надо мыть почаще, чтобы обезопасить себя от вирусов, советуют специалисты. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Они записывают ролики и выкладывают их в интернет

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Сотрудники ГУФСИН решили показать пример, как надо бороться с коронавирусной инфекцией. Так, они запустили специальный противовирусный челлендж.

- Противовирусный челлендж от сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области посвящен вопросам гигиены в период вирусных заболеваний в мире. Проходит он под девизом "Сохраним здоровье нации!", - сообщают в пресс-службе ведомства.

Суть проста - сотрудники в форме записывают видео, на которых они тщательно моют руки с мылом, либо приветствуют друг друга без рукопожатий. В общем, берем пример с них и тщательно, и почаще моем руки с мылом. Эту рекомендацию, кстати, будет полезно соблюдать и после того, как эпидемия закончится.

ГУФСИН запустил противовирусный челлендж.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU