Сотрудники уральского ГУФСИН запустили челлендж с мытьем рук мылом
Сотрудники ГУФСИН решили показать пример, как надо бороться с коронавирусной инфекцией. Так, они запустили специальный противовирусный челлендж.
- Противовирусный челлендж от сотрудников ГУФСИН России по Свердловской области посвящен вопросам гигиены в период вирусных заболеваний в мире. Проходит он под девизом "Сохраним здоровье нации!", - сообщают в пресс-службе ведомства.
Суть проста - сотрудники в форме записывают видео, на которых они тщательно моют руки с мылом, либо приветствуют друг друга без рукопожатий. В общем, берем пример с них и тщательно, и почаще моем руки с мылом. Эту рекомендацию, кстати, будет полезно соблюдать и после того, как эпидемия закончится.
ГУФСИН запустил противовирусный челлендж.Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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