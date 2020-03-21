«Мы вне политики»: мошенники, выдающие себя за свердловских поисковиков, агитируют за поправки в Конституцию

21 Март 2020 2020-03-21T09:36:40+03:00

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Свердловский поисковый отряд «Лиза Алерт» выпустил заявление о том, что от их имени стали работать мошенники, агитирующие голосовать за поправки в Конституцию. Видеоролик с соответствующим текстом, стал мелькать в соцсетях и мессенджерах.

- Текст призывает от имени нашего отряда голосовать за поправки в Конституцию. Видимо, сначала пост появился в группе Сыктывкара, а затем перешел и в другие регионы России, - рассказали в отряде. - Вероятно, что текст и ролик администрации пабликов получают из одного и того же источника. На текущий момент он висит в 34 пабликах.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В «Лиза Алерт» официально заявляют, что подобные агитационные ролики - фейк. Никакого отношения к ним они не имеют и ни в каких политических кампаниях не участвуют.

- «Лиза Алерт» - это отряд, состоящий из живых людей со своими принципами, поэтому каждый из нас сам в соответствии со своими взглядами будет решить, что он будет делать 22 апреля [день голосования за поправки в Конституцию - прим.ред.], - добавляют волонтеры. - Поправки в Конституцию – тема, в обсуждении которой «Лиза Алерт» как общественная организация, занимающаяся поиском пропавших людей, участия не принимает, не выступает с текстами и роликами, призывающими голосовать ни за поправки, ни против, ни воздерживаться. Мы вне политики.

В отряде призывают не верить этой информации, а еще лучше - сразу удалять и отмечать как «спам». Волонтеры пишут жалобы в администрацию соцсети «ВКонтакте», чтобы ролики были удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU