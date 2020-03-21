В Екатеринбурге задержали банду, ограбившую ТЦ

21 Март 2020 2020-03-21T09:15:00+03:00

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Минувшим днем в Екатеринбурге задержали банду граждан, которых подозревают в краже на территории ТЦ на проспекте «Космонавтов». На пульт охраны пришел тревожный сигнал.

Силовикам удалось на месте задержать четырех молодых людей 21, 20 и 29 лет.С прилегающей территории торгового центра они стащили поддоны и спрятали в автомобиль белого цвета. Их удалось поймать благодаря камере видеонаблюдения.

- Для выяснения точных и подробных обстоятельств случившегося сотрудники Росгвардии вызвали на место следственно-оперативную группу ОВД, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Прибывшие полицейские осмотрели машину и опросили молодых людей. Ключи от автомобиля изъяли полицейские в ходе осмотра места происшествия и приобщены к материалу проверки.

Всех четверых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также в полицию обратился и представитель ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU