В Екатеринбурге задержали банду, ограбившую ТЦ
Минувшим днем в Екатеринбурге задержали банду граждан, которых подозревают в краже на территории ТЦ на проспекте «Космонавтов». На пульт охраны пришел тревожный сигнал.
Силовикам удалось на месте задержать четырех молодых людей 21, 20 и 29 лет.С прилегающей территории торгового центра они стащили поддоны и спрятали в автомобиль белого цвета. Их удалось поймать благодаря камере видеонаблюдения.
- Для выяснения точных и подробных обстоятельств случившегося сотрудники Росгвардии вызвали на место следственно-оперативную группу ОВД, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Прибывшие полицейские осмотрели машину и опросили молодых людей. Ключи от автомобиля изъяли полицейские в ходе осмотра места происшествия и приобщены к материалу проверки.
Всех четверых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Также в полицию обратился и представитель ТЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU