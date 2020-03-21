В Екатеринбурге к 9 Мая поставят символические вазоны за 450 тысяч

21 Март 2020 2020-03-21T07:42:33+03:00

Больше всего их будет стоять на улице Репина

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В Екатеринбурге накануне 9 Мая планируется установить 25 вазонов на центральных улицах. Все они будут украшены тематикой победы. Заплатить за них из городской администрации потребуется 450 тысяч рублей.

- Цветочные горшки должны быть украшены Орденом Славы с Советским орденом Великой Отечественной войны на георгиевской ленточке, - сообщается в документации, опубликованной на портале госзакупок. - Размер: 74х74х63. Они должны быть обиты деревянными лампелями, а на передних сторонах нужно будет прикрепить металлические листы, на которые и будет приклеена эмблема орденов.

Установить вазоны планируется на Московской, 27, на площади Субботников, на остановке Жукова, на Папанина, 16, у мемориала «Героям-землякам, павшим в боях за родину 1941-1945 года», на Феофанова, 2. И на улице Репина - от Татищева до Центрального стадиона - сразу 12 штук. Установить все вазоны должны уже к 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU