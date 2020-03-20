За качеством строящихся дорог в Свердловской области будет следить дорожная лаборатория

20 Март 2020 2020-03-20T20:05:02+03:00

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За качеством строящихся дорог в Свердловской области в 2020 году будет следить дорожная лаборатория. Проверять будут качество дорожных ремонтов, выполненных в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Специалисты проверят не только качество материала, но и итоговую работу. На промежуточном этапе также проверят соблюдение технических параметров.

Фото: департамент информационной политики

- На первом этапе, после того, как заключен контракт, мы с подрядчиком согласуем рецепт состава асфальтобетонной смеси. В ходе работ контролируем, чтобы покрытие производилось именно из этих компонентов, - рассказал первый заместитель начальника управления автодорог Свердловской области Владимир Оглоблин. - После того, как асфальт уложен мы отбираем керны, исследуем их в лаборатории и выдаем заключение. Если тесты пройдены успешно, то мы принимаем работы.

Владимир Оглоблин также отметил, что если результат теста отрицательный, то подрядная организация должна переделать участок дороги. В департаменте информационной политики рассказали, что ожидается, что лабораторный контроль позволит повысить качество дорожных работ и увеличит долговечность отремонтированных участков.

Фото: департамент информационной политики

В лаборатории установлено современное оборудование. В ней, например, есть приборы, проверяющие битум на хрупкость и растяжимость, установки, испытывающие щебень на прочность, анализаторы для контроля состава асфальтобетонных смесей и установка для определения стойкости к колееобразованию.

В этом году планируется отремонтировать 135 километров дорог, из них около 86 километров - это региональные автодороги, 30 километров будет отремонтировано в Нижнем Тагиле и 19 километров - в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU