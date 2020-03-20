2020-03-20T14:14:06+03:00
Происшествия

Превысил скорость и не справился с управлением: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП с фурой

Водителя легковушки из искореженной машины вытаскивали спасатели
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Свердловской областиФото: ГУ МВД по Свердловской области
Изменить размер текста:

Сегодня днем на свердловской трассе под Верхней Салдой произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель, который сидел за рулем «ВАЗ» и ехал со стороны Нижнего Тагила. Молодой человек выбрал неправильную скорость, не сумел справиться с управлением и вылетел на встречку.

- Там он столкнулся с проезжавшей мимо фурой, которая от удара отбросило в кювет, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. - От сильного удара водитель легковушки погиб на месте, а водитель грузовика отделался синяками. Полицейские выяснили, что погибший являлся жителем Режа.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД опросили всех возможных очевидцев и составили схему ДТП. Временно на участке было ограничено движение, а приехавшие спасатели, чтобы вытащить погибшего, были вынуждены провести деблокировку дверей машины.

Госавтоинспекция области еще раз напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД, особенно во время постоянно меняющихся погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Хасановской
Шпунт ЕВРАЗ НТМК использован при строительстве крупных объектов на Севере России
На Урале «Водоканал» задолжал своим работникам больше 2,5 миллионов рублей
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
Превысил скорость и не справился с управлением: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП с фурой
Коронавирус на Урале: екатеринбурженки не сыграют на Чемпионате России по волейболу
Банк Уралсиб и СК Уралсиб Страхование начали страховать корпоративные бизнес-карты
В Екатеринбурге полиция и МЧС проверили семьи, где люди были замечены в употреблении наркотиков
Исследование УБРиР: коронавирус увел клиентов в онлайн
Уральская культура из-за коронавируса ушла в интернет
Коронавирус на Урале: часть сотрудников свердловской «Почты России» переходит на «удаленку»
Коронавирус на Урале: с понедельника закрывается Ельцин-Центр
В Екатеринбурге завершили поиски 19-летней Яны Смирновой
Коронавирус на Урале: за сутки медики проверили больше 300 свердловчан
В Екатеринбурге за 28 миллионов отремонтируют лабораторный корпус ГКБ №40
На ВИЗ-Стали началась весенняя вакцинация
В Екатеринбурге в этом году снова пройдет встреча выпускников КВН
Фонду капитального ремонта Свердловской области шесть лет
Полицейские Екатеринбурга ловили родителей-нарушителей, перевозивших детей не по правилам ПДД