Превысил скорость и не справился с управлением: на свердловской трассе произошло смертельное ДТП с фурой
Сегодня днем на свердловской трассе под Верхней Салдой произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель, который сидел за рулем «ВАЗ» и ехал со стороны Нижнего Тагила. Молодой человек выбрал неправильную скорость, не сумел справиться с управлением и вылетел на встречку.
- Там он столкнулся с проезжавшей мимо фурой, которая от удара отбросило в кювет, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД по Свердловской области. - От сильного удара водитель легковушки погиб на месте, а водитель грузовика отделался синяками. Полицейские выяснили, что погибший являлся жителем Режа.
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Прибывшие на место сотрудники ГИБДД опросили всех возможных очевидцев и составили схему ДТП. Временно на участке было ограничено движение, а приехавшие спасатели, чтобы вытащить погибшего, были вынуждены провести деблокировку дверей машины.
Госавтоинспекция области еще раз напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД, особенно во время постоянно меняющихся погодных условий.
ИСТОЧНИК KP.RU