2020-03-20T12:36:18+03:00
Звезды

Уральская культура из-за коронавируса ушла в интернет

На онлайн-площадке идут трансляции фильмов, спектаклей и концертов
Лев ИСТОМИН
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Лучшие моменты Уральской ночи музыки-2019 года можно вспомнить, сидя на карантинеЛучшие моменты Уральской ночи музыки-2019 года можно вспомнить, сидя на карантинеФото: Галина Соловьева
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В Свердловской области с 19 марта работает онлайн-кинотеатр на портале Культура Урала.рф, где транслируются фильмы, спектакли и концерты, созданные и проведенные в Свердловской области.

В афишу до 26 марта включены документальные фильмы по истории и культуре Среднего Урала, концерты Свердловской филармонии, детской филармонии и Театра музкомедии. Также в записи представлены записи с ежегодного музыкального фестиваля Ural Music Night.

Трансляции продолжатся до 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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