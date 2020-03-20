Уральская культура из-за коронавируса ушла в интернет
На онлайн-площадке идут трансляции фильмов, спектаклей и концертов
Лучшие моменты Уральской ночи музыки-2019 года можно вспомнить, сидя на карантинеФото: Галина Соловьева
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В Свердловской области с 19 марта работает онлайн-кинотеатр на портале Культура Урала.рф, где транслируются фильмы, спектакли и концерты, созданные и проведенные в Свердловской области.
В афишу до 26 марта включены документальные фильмы по истории и культуре Среднего Урала, концерты Свердловской филармонии, детской филармонии и Театра музкомедии. Также в записи представлены записи с ежегодного музыкального фестиваля Ural Music Night.
Трансляции продолжатся до 12 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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